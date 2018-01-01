В Киеве поймали пьяным за рулем экс-главу патрульной полиции Харькова: видео

Молодой человек на Mitsubishi проехал на запрещающий сигнал светофора возле ТРЦ Lavina.

Евгения Мельника задержали пьяным за рулем Facebook.com

В Киеве патрульные полицейски е с погоней задержали пьяным за рулем бывшего главу харьковской полиции Евгения Мельника.

Молодой человек на Mitsubishi проехал на запрещающий сигнал светофора возле ТРЦ Lavina и его начали преследовать полицейские, сообщает "Киев оперативный".

"Когда задержали, господин сопротивлялся, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо (нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа). Господин находился с признаками алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе Драгер) отказался и поехал к врачу-наркологу. Говорит, что знает легкий способ как признать протокол недействительным", — отмечает издание.

К тому же он уверял, что за рулем был не он, а ехал на заднем сидении. Хотя в машине кроме него, на момент остановки авто, никого не было.

"А теперь — самое интересное! Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в городе Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверение не стал, не известно есть ли вообще оно у него. Видимо, в этот раз тоже", — добавило издание.