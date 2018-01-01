В Киеве предлагают увеличить скоростной режим: список улиц

При этом к проекту уже имеются замечания от активистов, выступающих за безопасность в дорожной сфере.

Всего в список улиц, где разрешат ездить 80 км/ч, попадают 22 улицы "Главред" / Telegram

Киевские власти могут принять решение увеличить максимально разрешенную скорость на некоторых столичных улицах с 50 до 80 км/час уже в сентябре, соответствующий проект решения предложено рассмотреть на ближайшей сессии Киевсовета.

"Вопрос актуальный. Особенно для таких дорог, как Большая Окружная, Набережное шоссе, проспект Бажана, то есть для тех улиц, по которым заходит большегрузный транспорт. И для того, чтобы он быстрее проходил транзитом через Киев, у нас есть поддержка и согласование полиции, чтобы повысить максимально разрешенную скорость до 80 км/час", - рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, пишет 112.ua.

При этом к проекту уже имеются замечания от активистов, выступающих за безопасность в дорожной сфере - так, предложено увеличить скорость движения на некоторых улицах частично, то есть правые полосы, там где есть велодорожки или нет надземных пешеходных переходов, оставить со скоростным режимом 50 км/час, а на левых увеличить до 80 км/час.

"Мы все эти предложения внимательно изучаем, потому что мы не хотим снизить безопасность на наших дорогах, и поэтому этот проект решения будет скорректирован уже с учетом этих замечаний. Этот вопрос будет реанимирован с сентября, после того как Киевсовет вернется к работе после каникул", - отметил Симонов.

Речь идет об увеличении максимальной скорости до 80 км/час на 22 улицах.

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини);

просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева);

просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);

просп. Николая Бажана (до Харьковской площади);

ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои);

просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения);

просп. Леся Курбаса;

просп. Космонавта Комарова;

ул. Борщаговская;

Южный мостовой переход.

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Напомним, в Украине с 1 января 2018 года максимально допустимая скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет 50 км/ч.

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