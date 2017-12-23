В Киеве в результате пожара погибла пенсионерка, любившая курить в постели

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Пожар тушили около 15 спасателей espreso.tv

В субботу, 23 декабря, в Днепровском районе в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар , погибла женщина 1943 года рождения.

По словам соседей, пенсионерка имела проблемы с психикой и любила курить в постели, скорее всего, именно из-за этого произошло возгорание, пишет "Эспрессо".

Пожар был на пятом этаже. "Когда соседи услышали и увидели задымление, то вызвали спасателей и врачей скорой", — говорится в статье.

На место происшествия для тушения возгорания прибыли три единицы техники и около 15 сотрудников ГСЧС. Пострадавшую пытались реанимировать врачи скорой помощи, но тщетно — она умерла в машине.

Напомним, 20 декабря в Дарницком районе Киеве на ул. Здолбуновской был пожар в девятиэтажном доме, трое детей попали в больницу. Узнать больше о случившемся можно здесь.