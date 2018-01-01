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В Киеве пробки достигли рекордных 10 баллов, центр прочно встал

Сегодня, 19:35

Виной всему прошедший в столице мощный ливень.

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В центре Киева затерты в пробках тысячи машин соцсети
В Киеве транспортный коллапс - движение на улицах застопорилось после сильного ливня, пробки в центре практически побили все рекорды; поисковые системы присваивают им рейтинг в 10 баллов.

Самые крупные пробки - в центре Киева: на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Большая Васильковская, Бассейная, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Майдане Независимости, согласно данным сервиса Google Maps.

пробки киев
Google Maps

Сильные пробки также фиксируются на улицах Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно- Хрещатицкая, Елены Телиги.

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Google Maps

Менее тяжелые пробки на проспекте Победы и на Большой Окружной дороге.

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Напомним, из-за сильных дождей – буквально ливней с грозами и градом – Киев практически затопило. Движение на улицах парализовано.

Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой

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