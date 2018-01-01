В Киеве прогремел взрыв у здания "Киевэнерго": подробности и фото с места происшествия

Злоумышленник мог использовать гранату.

В ночь на воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".

В результате происшествия никто не пострадал, в здании выбиты две двери, повреждены окна и фасад, говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания" Киевэнерго", — сообщили правоохранители.

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему людей.

Напомним, 13 апреля в Киеве на ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4/6 из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж "Киевгорстроя", была также повреждена боковая часть расположенного рядом ресторана.