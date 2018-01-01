В Киеве прогремел взрыв в авто: есть жертвы, опубликованы фото с места трагедии

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1 / 3 В результате взрыва автомобиля погиб человек (kyiv.npu.gov.ua)

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

В пятницу вечером, 27 апреля, в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения.

Происшествие произошло в Дарницком районе. В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего, проводит первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шевроле", который двигался, взорвалась граната.

Напомним, 15 апреля, в Святошинском районе Киева прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".

Кроме того, 13 апреля в Киеве на ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4/6 из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж "Киевгорстроя", была также повреждена боковая часть расположенного рядом ресторана.

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