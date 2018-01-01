В Киеве прогремел взрыв в отделении банка, опубликованы фото и видео с места происшествия

Мужчина забежал в отделение банка и бросил пакет, который сдетонировал.

Во вторник, 3 апреля, в Киеве неизвестный устроил взрыв в отделении "Райффайзен Банк Аваль" на Троещине.

Нападение на банковское отделение, расположенное на улице Николая Закревского, 51/2, произошло около 17:20, сообщает KyivOperativ в Facebook.

По предварительным данным, мужчина забежал в отделение и бросил пакет, который сдетонировал.

Пока не известно, смог ли нападавший получить какую-то выручку. Данных о пострадавших тоже пока не поступало. Сам злоумышленник сбежал с места событий до прибытия правоохранителей. Проводятся неотложные следственные и розыскные мероприятия.

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