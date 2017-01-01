В Киеве протестующие военные пенсионеры заблокировали Кабмин: видео

Кроме главного входа в здание с улицы Грушевского, протестующие заблокировали также улицу Садовая.

Протестующие заблокировали также улицу Садовая facebook.com

В среду, 31 января, около 150 ветеранов силовых ведомств заблокировали входы в здание Кабинета министров Украины, расположенного на улице Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает портал "Newwest Media".

Военные пенсионеры требуют "выплаты достойных пенсий согласно действующему законодательству".

"Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года",— заявил один из митингующих.

Кроме того, военные пенсионеры перекрыли улицу Садовая и потребовали личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщают некоторые СМИ, протестующие даже совершили попытку штурмом ворваться в здание Кабмина, однако силовикам удалось пресечь ее.

Напомним, ранее сообщалось объяснил, почему повышение зарплат военным отложили до президентских выборов.