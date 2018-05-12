В Киеве пьяные разборки на улице закончились массовой дракой: видео

Драка началась около 03:00 на перекрестке улиц Хоривой и Межигорской.

В Киеве конфликт на улице закончился дракой ТСН

В ночь на субботу, 12 мая, в Киеве на Подоле произошла массовая драка, в которой приняли участие более 20 человек.

Драка началась около 03:00 на перекрестке улиц Хоривой и Межигорской. Как уточняет издание "Информатор", к компании, стоящей возле одного из баров, подошла группа из семи мужчин спортивного телосложения, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что они начали провоцировать конфликт, несмотря на попытки посетителей бара мирно разрешить ситуацию. В результате через 20 минут возле бара началась драка.

В результате столкновения пострадали три человека. Драка прекратилась, когда мимо проезжал полицейский патруль — он спугнул провокаторов, и они убежали с места происшествия, однако через полчаса вернулись и продолжили конфликт. В результате была вызвана полиция. На место драки, которая от бара переместилась на проезжую часть, прибыли три экипажа патрульной полиции и полиция охрана. Для того, чтобы прекратить драку, правоохранителям пришлось применить дубинки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре футбольные фанаты устроили массовую драку.

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