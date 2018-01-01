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В Киеве район "Петровки" парализовали серьезные дорожные заторы: фото

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Киев пробка < >
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1 / 4 ("Главред" / Telegram)

Скорость движения транспорта на всех "заторных" участках колеблется от 3 до 7 километров в час.

В Киеве из-за частичного перекрытия движения по причине ремонта дорожного полотна и двух ДТП оказались практически парализованы важнейшие транспорты артерии города – проспект имени Степана Бандеры и улица имени Елены Телиги.

Об этом во вторник, 8 мая, свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Яндекс.Пробки".

Согласно им, движение крайне затруднено при съезде с Оболонского проспекта на проспект имени Степана Бандеры и на съезде с него на улицу Елены Телиги. Скорость движения транспорта на всех этих участках колеблется от 3 до 7 километров в час.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом коп устроил крупное ДТП с пострадавшими.

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Теги:  
Киев, проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги, ДТП, ремонт, перекрытие, пробки, заторы
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