В Киеве "Санта Клаусы" разгромили еще одну наливайку, опубликовано видео

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на точку торговли алкоголем.

«Санта Клаусы» разгромили еще одну наливайку Скриншот

В Киеве неизвестные в масках ворвалась в одно из заведений , разбив мебель и бутылки с алкогольными напитками.

При этом нападавшие были одеты в черное, их лица скрывали маски, а на головах были шапки Санта Клауса.

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на продавцов и требовали чтобы заведение закрыли, но пьяные дебоши так и продолжались под окнами людей.

Перед тем как разнести все вдребезги "Санта Клауcы" поздравили всех с наступающими праздниками.

Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева активисты "Национального корпуса" разгромили киоски, которые принадлежат оператору лотерей, правоохранители задержали около десяти участников акции.