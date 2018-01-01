В Киеве стихийные рынки наводнила радиоактивная черника — СМИ

В чернике, приобретенной на стихийном рынке, был превышен допустимый уровень радиоактивного заражения

В Киеве продают радиоактивную чернику kurjer.info

В Киеве на стихийных рынках продают чернику, уровень радиации в которой превышает допустимые пределы.

Журналисты приобрели образец лесной ягоды на стихийном рынке, а еще два образца – на официальном. Все три образца отнесли в лабораторию, где их по очереди отправили в спектрометр, чтобы определить количество радиоактивного цезия-137, пишет "Сегодня".

Образцы с официального рынка не превысили допустимую норму при радиологическом контроле.

А в чернике, приобретенной, по словам журналистов, на стихийном рынке, был превышен допустимый уровень радиоактивного заражения: исследование показало 843 беккереля. При этом норма составляет до 500 беккерелей на килограмм

"Если человек употребляет регулярно с большим превышением, то, конечно, идет накопление. Увеличивается риск заболевания онкологического", — цитирует издание врача по радиационной гигиене лабораторного центра Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины Раису Бабенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине ямы на дорогах латали радиоактивными отходами.

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