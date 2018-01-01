В Киеве суд избирает меру пресечения Рубану, онлайн-трансляция

В столице задержанного судят в Шевченковском райсуде.

В Киеве избирают меру пресечения Владимиру Рубану Скриншот видео с youtube.com

В Киеве суд избирает меру пресечения задержанному руководителю центра освобождения пленных — Владимиру Рубану

Рубан предстал перед Шевченковским районным судом столицы.

Ранее СМИ узнали, что ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

По их данным, Рубана подозревают в намерении совершить террористический акт, в частности, "с целью убийства президента Украины (Петра Порошенко — Ред.), руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов".

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.