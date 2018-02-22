В Киеве суд перенес заседание по делу об отстранении Труханова

Соответствующее решение озвучил судья Дмитрий Кратко.
Соответствующее решение озвучил судья Дмитрий Кратко. По его словам, рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об отстранении Труханова продолжится в следующий вторник, в 14.00, сообщает "Украинская правда".
Правоохранители просили отстранить мэра, мотивируя это тем, что он совершил преступление именно с использованием властных полномочий, и может начать влиять на свидетелей, уничтожать или искажать документацию, а также всячески препятствовать следствию.
Сам Труханов назвал все обвинения против него происками оппонентов, "которые фальсифицируют дела и раскачивают ситуацию в Одессе".
К слову, здание Соломенского райсуда во время заседания охраняли несколько десятков полицейских и нацгвардейцев в полной амуниции. Под судом также присутствовали активисты, представители "Правого сектора" и "Национального корпуса".
Напомним, ранее Соломенский райсуд принял решение отпустить Геннадия Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова.