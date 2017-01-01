В Киеве суд выпустил из-под стражи еще двух "титушек" по делу Майдана

Очередной "подарок" под елку от Шевченковского райсуда Киева, написала адвокат Виктория Дейнека.

По данным адвоката Виктории Дейнеки, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник принял решение выпустить из-под стражи двух "титушек" Сергея Костенко и Олега Гебана, которые подозреваются в преступлениях на Майдане.

"Очередной "подарок" под елку от Шевченковского райсуда Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана. Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи. Этот эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18.02.14 вечером на пересечении ул. Владимирской и Б. Житомирской (это после нападения на Веремия, то же место преступления)", — сообщила адвокат в Facebook.

Дейнека также опубликовала фото судебного решения.

Напомним, ранее суд отпустил уголовника "Шкафа", обвиняемого в убийстве журналиста Веремия.