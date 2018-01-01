В Киеве трое неизвестных на Porsche похитили из автомобиля четыре миллиона гривен, фото

Инцидент произошел на автозаправочной станции.

Злоумышленники похитили деньги из автомобиля Фото: kyiv.npu.gov.ua

На столичной АЗС по улице Большой Окружной вечером 26 февраля трое грабителей похитили четыре миллиона гривен из автомобиля BMW.

С места происшествия злоумышленники уехали в неизвестном направлении на внедорожнике Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

По данным правоохранителей, 24-летний пострадавший припарковал свой автомобиль на АЗС и отошел на 20 минут. Тем временем трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилась крупная сумма наличными. Злоумышленники повредили колесо машины и скрылись.

Пострадавших в результате происшествия нет. Преступников разыскивает полиция. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее в Одессе злоумышленники из автомобиля местной жительницы украли сумочку и уехали на иномарке, спасаясь от сотрудников полиции.