В Киеве трое неизвестных на Porsche похитили из автомобиля четыре миллиона гривен, фото

Инцидент произошел на автозаправочной станции.
С места происшествия злоумышленники уехали в неизвестном направлении на внедорожнике Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.
По данным правоохранителей, 24-летний пострадавший припарковал свой автомобиль на АЗС и отошел на 20 минут. Тем временем трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилась крупная сумма наличными. Злоумышленники повредили колесо машины и скрылись.
Пострадавших в результате происшествия нет. Преступников разыскивает полиция. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, ранее в Одессе злоумышленники из автомобиля местной жительницы украли сумочку и уехали на иномарке, спасаясь от сотрудников полиции.