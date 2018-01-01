В Киеве убили Аркадия Бабченко выстрелами в спину

Известного журналиста расстреляли на пороге его квартиры.

В Киеве убили известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Аркадий Бабченко.

По словам журналиста Ирины Ромалийской, информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

Как сообщил Айдер Муждабаев на своей странице в фейсбуке, журналисту стреляли в спину, раненного его увезли в больницу. По неподвержденным пока данным мужчина скончался машине скорой по дороге в госпиталь.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в фейсбуке написала, что погибший - гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов. Позже стало известно, что погибшим был Аркадий Бабченко.

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Нападение было совершено на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столице. По словам Блищик, на линию 102 пришел звонок от врачей, которым женщина рассказала, что обнаружила в помещении своего мужа в крови. От полученого ранения (предварительно - в спину) потерпевший умер.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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