В Киеве участник АТО поджег себя возле здания Минобороны: фото и видео

Сергей Ульянов предпринял попытку самосожжения в знак протеста против увольнения его из армии.

В Киеве возле здания Министерства обороны Украины экс-военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов предпринял акт самосожжения.

Военный поджег себя в знак протеста против увольнения его из армии и заявил о том, что безуспешно добивался восстановления, сообщает УНИАН.

При этом таким радикальным шагом Ульянов намеревался привлечь внимание к сложившейся ситуации, а также к положению некоторых других военнослужащих.

Как говорится в сообщении, военного пытались остановить, однако он вырвался и облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные и военные быстро потушили огонь, вызвали скорую помощь и оказали ему первую медицинскую помощь.

По данным "Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области", к такому шагу Ульянова побудило "нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины".

"В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что это ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной её радикализации", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.

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