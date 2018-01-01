В Киеве ультраправые подожгли лагерь ромов и распылили газ: фото и видео

Инициаторы атаки заявляют, что ликвидировали наркопритон.

Радикалы "угостили" ромов самодельной взрывчаткой Фото: Telegram-канал "Немезида"

Представители ультраправой организации "Немезида" совершили нападение на лагерь ромов , расположенный возле станции "Академгородок" в Киеве.

Как сообщается в Telegram-канале организации, причиной ликвидации ромов была свалка и наркопритон в лагере, о чем сообщили возмущенные местные жители.

"Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками", - говорится в сообщении организации.

В лагерь ромов полетела зажигательная смесь Фото: Telegram-канал "Немезида"

Ультраправые заявляют, что напугали ромов, поскольку пробрались в центр лагеря. Там они увидели шприцы, медпрепараты и бутылки из-под алкоголя. Несколько палаток участники нападения подожгли, распыляя при этом газ из баллончиков.

Как ранее сообщалось, в МВД Украины объяснили, почему практически невозможно предупредить нападения на лагеря ромов. По словам правоохранителей, эти люди предпочитают жить в палатках в лесу, где полиция не в состоянии обеспечить им безопасность.

Напомним, нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших - ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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