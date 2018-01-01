В Киеве в недострое нашли труп повесившегося студента: фото

По словам знакомых умершего, он бесследно исчез около недели назад.

Именно там выглядит вход на террорию, где обнаружили повешенного kiev.informator.ua

Во вторник, 26 июня, в столице Украины на проспекте Победы в недостроенном корпусе медицинского университета имени Богомольца обнаружили тело студента, совершившего суицид через повешение.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор" со ссылкой на собственные источники. Парень покончил с собой на 21 этаже недостроенного корпуса Медуниверситета имени Богомольца. Согласно предварительной версии событий, самоубийство совершил 21-летний студент "Киевского политехнического института". Нашли его труп подростки, которые, миновав охранников, сумели забраться на последний этаж недостроенного здания. По словам знакомых студента, он бесследно исчез около недели назад.

На месте инцидента отработали правоохранители и медики из бригады скорой помощи. Выяснение остальных нюансов инцидента продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине 12-летний учащийся повесился во дворе собственного дома.

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