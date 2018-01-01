В Киеве ветер сорвал крышу с торгового центра, есть пострадавшая: фото и видео

Пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована.

В четверг, 19 апреля, в Киеве с крыши нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза" на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши.

В результате инцидента пострадала женщина, сообщает сайт dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована. Остальные отделались испугом. Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала в Киеве сильный ветер.