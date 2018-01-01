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В Киеве внедорожник Toyota угодил в непростую ситуацию на лестнице: фото

Сегодня, 19:46
ДТП Киев < >
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1 / 3 (Dtp.kiev.ua)

Водитель, по всей вероятности, уж слишком "перелихачил".

В Святошинском районе столицы Украины, на проспекте имени Леся Курбаса, на ступеньках лестницы застрял автомобиль-внедорожник марки Toyota.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной Facebook-странице сообщества "Dtp.kiev.ua".

"Когда спешишь в кино. В Киеве на Леся Курбаса 6-г, Кинотеатр Лейпциг, водитель автомобиля Toyota съехал по ступенькам и застрял на них. Надеемся, после извлечения с помощью манипулятора водителю не придётся ремонтировать всю ходовую. Такое там происходит, к сожалению, регулярно", − говорится в тексте.

Очевидно, что водитель автомобиля не сумела съехать по лестнице, ведущей к кинотеатру "Лейпциг".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате масштабной авария в Киеве автомобили разбросали на десятки метров.

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Теги:  
Киев, Святошинский район, проспект Леся Курбаса, кинотеатр, внедорожник, Toyota
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