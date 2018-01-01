В Киеве вода сорвала дорожное покрытие и затопила улицу

В столице Украины произощла очередная коммунальная авария.
Такое сообщение и видеозапись последствий инциденты были опубликованы в паблике "Киев Оперативный".
"Сорвало асфальт водой возле Космо на Лятошинского. За час район превратился в озеро", – говорится в тексте.
Согласно видеозаписи, вода затопила проезжую часть, из-за чего водителям приходится объезжать залитый участок по тротуару.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве десятки домов лишились водоснабжения из-за провалившейся под землю "Газели".