В Киеве вода сорвала дорожное покрытие и затопила улицу

В столице Украины произощла очередная коммунальная авария.

Скриншот из видео

На улице имени Лятошинского в Голосеевском районе столицы Украины в четверг, 15 февраля, случился масштабный прорыв водопровода.

Такое сообщение и видеозапись последствий инциденты были опубликованы в паблике "Киев Оперативный".

"Сорвало асфальт водой возле Космо на Лятошинского. За час район превратился в озеро", – говорится в тексте.

Согласно видеозаписи, вода затопила проезжую часть, из-за чего водителям приходится объезжать залитый участок по тротуару.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве десятки домов лишились водоснабжения из-за провалившейся под землю "Газели".