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В Киеве вода сорвала дорожное покрытие и затопила улицу

Вчера, 15:23

В столице Украины произощла очередная коммунальная авария.

Голосеевка потоп
Скриншот из видео
На улице имени Лятошинского в Голосеевском районе столицы Украины в четверг, 15 февраля, случился масштабный прорыв водопровода.

Такое сообщение и видеозапись последствий инциденты были опубликованы в паблике "Киев Оперативный".

"Сорвало асфальт водой возле Космо на Лятошинского. За час район превратился в озеро", – говорится в тексте.

Согласно видеозаписи, вода затопила проезжую часть, из-за чего водителям приходится объезжать залитый участок по тротуару.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве десятки домов лишились водоснабжения из-за провалившейся под землю "Газели".

 
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Киев, вода, прорыв, водопровод, Голосеевский район
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