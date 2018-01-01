В Киеве второй раз подряд выиграли 1 млн гривен в "Лото-забава"

Игрок стал 298-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава".

Розыгрыш 990-го тиража "Лото-Забава", который состоялся 29 июля 2018 года, подарил Украине нового лотерейного миллионера. Уже второй тираж подряд 1 млнгривен выигрывают в Киеве. На этот раз счастливой точкой продажи стал столичный киоск ООО "ДЛУ" №027, который расположен на улице Дегтяревской, 4. Номер выигрышного билета № 0179751.

Игрок стал 298-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже девятнадцатым миллионером в этом году. Напоминаем, что в начале розыгрыша "Лото-Забава" все внимание игроков приковано к номеру первого шарика. Ведь этот номер определяет сумму приза в категории "за три горизонтали с двумя льготными подковками". Шарик с четным числом гарантирует выигрыш 1 миллиона гривен. 29 июля первым выпал шарик с четным числом 42.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному "Клубу миллионеров "М.С.Л.", принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек и посетить студию "Лото-Забава". Этим предложением уже воспользовались Анатолий Вернигора из Василькова и его невеста Ирина, которые провели незабываемый уик-энд в столице в течение 28-29 июля.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет главного победителя 990-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

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