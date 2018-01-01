В Киеве за рулем умер водитель школьного автобуса: фото, подробности

Инцидент произошел неподалеку от Южного вокзала.

В пятницу, 15 июня, в Соломенском районе столицы Украины 50-летний водитель автобуса Mercedes-Benz с детьми умер за рулем, а неуправляемое транспортное средство остановил учитель.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook главой портала Dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Согласно обнародованным данным, происшествие произошло 06.20 около Южного вокзала − на улице имени Ивана Огиенко. По предварительной информации, автобус изначально ехал в сторону Воздухофлотского проспекта. Внезапно водителю стало плохо, он рухнул головой на руль и потерял сознание – транспортное средство стало неуправляемым. Автобус повело и он задел седан Chevrolet Lacetti.

В момент ДТП в автобусе находились около 25 пассажиров – ученики языковой школы. Его самостоятельно остановил учитель. В результате инцидента никто не пострадал.

Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть водителя автобуса.

Следственно-оперативная группа выясняет все остальные обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве микроавтобус с детьми влетел в автобус.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram