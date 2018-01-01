В Киеве задержали советника спикера Госдумы РФ

Примакова задержали при пересечении границы в аэропорту "Борисполь"

Евгений Примаков

В киевском аэропорту "Борисполь" задержан российский телеведущий и советник председателя Госдумы РФ Евгений Примаков.

Он направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы как представитель Союза журналистов России, сообщил сам Примаков в Facebook.

При пересечении границы Примакова задержали, заявив, что он "представляет угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он ждет депортации в транзитной зоне, без паспорта. Ему будет запрещен въезд на Украину на пять лет".

"Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно", - написал он.

Евгений Примаков работал на российском телевидении под псевдонимом Евгений Сандро. Он является членом Общественной палаты, а с мая 2017 года - советником председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам. Внук экс-премьер-министра России Евгения Примакова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сегодняшнее посещение российским омбудсменом заключенных на территории Украины должно происходить синхронно и на принципах взаимности.

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", - сказала Денисова в эфире телеканала "112 Украина".

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