В Киеве засняли смерч, видео

Природное явление зафиксировали на прошлой неделе.
Природное явление зафиксировали в среду, 13 июня, в 15:41, говорится в YouTube-канале Vita Dumanska, на котором опубликован ролик.
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что смерч — это достаточно редкое и непрогнозированное явление для столицы, пишет "Громада Киевщины".
"Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов...", — отметил он.
Ранее сообщалось, что на пляже в селе Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие заметили смерч над поверхностью моря. Видео, на котором запечатлено явление, можно посмотреть здесь.
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