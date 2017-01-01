В Киевский ресторан продали собранную школьниками для бойцов АТО картошку

Некоторые люди в своем стремлении "нагреть руки" не останавливаются ни перед чем.
Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал повар данного заведения общепита Андрей Риштун
По его словам, о назначени картофеля свидетельствует записка, которая была обнаружена в мешке.
"В ресторан привезли мешок картошки. В меню такого блюда нет, но для персонала готовится. Открыв и высыпав его, внутри находим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредить. Разворачивают ее, а это записка воинам на Востоке", – отметил он.
Риштк сделал логичный вывод о том, что некто решил поправить свои финансовые дела через продажу этого подарка бойцам.
Кроме того, он добавил, что история будет иметь продолжение, поскольку нужно непременно разыскать пресловутого "предпринимателя".
Напомним, ранее сообщалось о том, что посольство РФ в Киеве незаконно оформляет недвижимость в зоне АТО.