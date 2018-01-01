В киевском метро заметили очередных зацеперов, опубликовано видео

Инцидент произошел в районе станции метро "Левобережная".
Инцидент произошел в районе станции метро "Левобережная", двое подростков передвигались по крыше вагона поезда, едущего на высокой скорости.
Родителям юных зацеперов грозит административная ответственность. С начала этого года полиция уже поймала 12 любителей экстрима, пять из которых оказались несовершеннолетними.
Напомним, в Житомире 13-летний парень вылез на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком.
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