В кинотеатрах покажут снятый в Одессе фильм о порно: трейлер

Авторы ленты точную дату выхода шедевра не называют, но уточняют, что это произойдет в ближайшее время.

Сюжет фильма "Порно с убийством" незамысловатый, но забавный Фото: Facebook/Rain Poncho Film

На киноэкраны Украины выходит комедия "на грани фола" под названием "Порно с убийством", которая была снята в Одессе и главные роли в ней сыграли местные актеры.

"Денис - мелкий бизнесмен-неудачник. Он задолжал большую сумму денег бандиту по кличке Галстук. Чтобы отдать долг, Денис решает заработать на "порно". Приступая с энтузиазмом к съемкам "фильма для взрослых", он совершенно не представляет, как это делать", - рассказывают создатели ленты краткий сюжет на странице Rain Poncho Film в Facebook.

Фото: Facebook/Rain Poncho Film

Сообщается, что комедия наполнена яркими и забавными моментами. Это будет полнометражная лента на украинском языке.

Напомним, российский режиссер Жора Крыжовников планирует снять фильм для взрослых, где главным действующим персонажем будет робот. Новая работа автора будет по сюжету похожа на легендарный фильм времен СССР "Приключения Электроника".