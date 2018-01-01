В концерне "Богдан" пояснили, почему не отказались от покупки двигателей в России

В компании заявили, что не смогли поступить безответственно и разорвать контракт.

В корпорации "Богдан" уверяют, что не могли разорвать контракт с Россией Фото: stockworld.com.ua

Автомобильная корпорация "Богдан" до конца 2017 года приобретала в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов.

В комментарии "Радио Свобода" представители компании заявили, что причиной сотрудничества с оккупантом и агрессором стали обязательства по контракту, которые "ответственный партнер" нарушить не может.

"Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели. Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и, как ответственный партнер, мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам", - заявили в компании.

В "Богдане" добавили, что долго искали альтернативного поставщика тяговых электродвигателей. И лишь год назад заключили контракт с украинским заводом "Электротяжмаш", который с 2018 года будет поставлять необходимые детали.

"Должны отметить, что никакие контракты не подписываются за один день. Это длительный процесс, который включает такие этапы, как поиск поставщиков, анализ их производственных возможностей, переговоры, отбор партнера, подготовка производственных возможностей подрядчика к производству нового вида продукции", – говорится в сообщении.

В компании уверили, что резонанс в СМИ не повлиял на решение компании о смене поставщика с российского на украинского, поскольку данную сделку они планировали и ранее.

Напомним, общественный резонанс вызвала информация о том, что корпорация "Богдан моторс" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего в оборонной отрасли РФ.

Как ранее сообщалось, корпорация "Богдан" усовершенствует санитарные автомобили "Богдан-2251" для Вооруженных сил Украины, которые ранее вызвали большое количество критики со стороны волонтеров и солдат.