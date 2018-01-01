В Конотопе произошла кровавая драка на заседании горсовета: видео

Мэр города заявил, что его оппоненты намеревались осуществить государственный переворот.

Драка закончилась массовыми задержаниями Скриншот из видео

В городском совете Конотопа Сумской области сторонники и противники мэра города устроили в зале заседаний масштабную драку

"Во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан", - сообщает пресс-служба полиции.

В результате массовых беспорядков ранения получили четыре сотрудника полиции, которые пытались разнять противоборствующие стороны. Около 50 участников драки были задержаны за хулиганские действия.

По данным издания ТопКонотоп, конфликт вспыхнул во время обсуждения между депутатами и мэром Артемом Семенихиным вопроса о принятии бюджета на 2018 год. Народные избранники намеревались отправить градоначальника в отставку, но для этого не хватило всего одного голоса.

По данным издания, в зале на полу остались следы крови, во время столкновений применялся слезоточивый газ. Сам мэр Конотопа назвал инцидент попыткой переворота, которая провалилась. Он добавил, что титушки пришли в горсовет с арматурой, которой нанесли ранения сотрудникам правоохранительных органов.

"В Конотопе произошла революция... кровь пролилась, очень много крови", - написал Семенихин на своей странице в Facebook.

Напомним, в этот же день конфликт произошел в горсовете Черновцов. Депутаты проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука, он намерен добиваться правды в суде.

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