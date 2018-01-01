В Константинополе перенесли рассмотрение автокефалии украинской церкви из-за разногласий

По словам религиоведа, этот вопрос рассматривается уже на протяжении двух лет.

Вселенская церковь не может принять решение из-за противостояний УНИАН

Дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

"Дата проведения Синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что патриарх себя не очень хорошо чувствует, а, возможно, есть сложности, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирование с различными православными церквями", - цитирует 5 канал заведующую отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмилу Филипович.

По словам ученой-религиоведа, внутри Вселенской церкви существуют противостояния в отношении решения об автокефалии УПЦ.

"Процедура такова, что собирается Синод Константинопольского патриархата, который состоит из различных епархий... И они фактически уже два года исследует этот вопрос, потому что комиссия была создана в 2016 году... Думаю, им хватило два года для изучения этого вопроса", – добавила она.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины Виктор Еленский заявил, что если Константинопольский патриархат предоставит Украинской Православной Церкви статус автокефалии, о котором просил президент Петр Порошенко, то в Украине де-факто будут действовать сразу две канонические церкви.

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