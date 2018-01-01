В конюшне под Киевом в результате пожара заживо сгорели лошади: фото

Полиция выясняет причины возгорания.

В огне заживо сгорели лошади Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В селе Княжичи Киевской области 8 апреля случился пожар в конюшне, в которой находились лошади.

"8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Отмечается, что пожарные боролись огнем более двух часов. Конюшня площадью 150 квадратных метров сгорела практически полностью. В помещении находились лошади – все они сгорели заживо.

По информации ГСЧС, правоохранители проводят расследование с целью выяснения причин возгорания.

Напомним, ранее под Киевом ночью огонь уничтожил пять автомобилей. Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на транспортные средства.