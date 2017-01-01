В Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией: видео

Соответствующий ролик был опубликовал в соцсети Facebook.
Соответствующий ролик был опубликован на странице сообщества "Police Control Ukraine".
"А вот собственно, и правда про так называемые "Национальные дружины"", − гласит подпись под видео.
На записи хорошо заметно, что конфликт, быстро переросший в драку, возник после того, как "национальные дружинники" заблокировали ресторан "Метрополь" в Кременчуге и "залепили" его наклейками, содержащими оскорбления в адрес Петра Порошенко. Кроме того, в пылу потасовки были использованы и газовые баллончики.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве участники акции памяти в честь Революции Достоинства подрались с полицией.