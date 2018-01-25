В Кременчуге упал и взорвался вертолет, фото и видео

Очевидцы утверждают, что машина врезалась в телевизионную вышку.

Фото: Телеграф

В Кременчуге 25 января около 19:00 вертолет задел линию электропередач, телевизионную вышку, после чего загорелся и рухнул на землю.

По предварительной информации местного издания "Кременчугский телеграф", крушение потерпел белый вертолет Ми-8, который прилетел из Киева.

На борту машины находилось три человека. Место катастрофы оцепила полиция. Обломки вертолета разлетелись на значительное расстояние от эпицентра инцидента.



Фото: Телеграф

Очевидцы утверждают, что возгорание на борту вертолета произошло, когда он был еще в воздухе.

"Мы привыкли к ним, они по вечерам летают. Был туман и, наверное, вертолёт задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - приводит слова жительницы города местное СМИ.

По словам местных жителей, перед падением вертолет очень низко летел со стороны улицы Керченской.

Местные жители сообщают, что у них пропало электричество.

На месте инцидента работают пожарные и сотрудники карет скорой помощи.

Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту которого находились восемь человек.