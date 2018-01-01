В Кривом Роге без подачи газа остались 14 тысяч горожан

Всего без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов.

Газовая авария в Кривом Роге "Первый Городской"

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время ремонтных работ произошли утечка и возгорание природного газа.

Соответствующее сообщение в среду, 14 марта, опубликовала пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 21.00 13 марта в Покровском микрорайоне города Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 миллиметров) произошли утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тысяч абонентов)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, в 23.20 прорыв трубы ликвидирован, полное восстановление газоснабжения в Кривом Роге произойдет до конца 14 марта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине оставили без газа целый город.