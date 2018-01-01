В Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-фестиваля

Активиста доставили в больницу.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на организацию "Гей Альянс Украина".
Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля.
Cвидетели обратились в полицию, но через несколько минут им перезвонили, сообщив, что на место выезжать никто не планирует, а свидетелей опросят в отделении. Золотченко находится в больнице.
Это уже второе раз за год нападение на Золотченко - первое совершено в январе этого года - тогда дело закрыли из-за отсутствия подозреваемых.
17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.
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