В Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-фестиваля

Активиста доставили в больницу.

Борис Золотченко

Около 10 неизвестных напали в Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, его госпитализировали.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на организацию "Гей Альянс Украина".

Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля.

Cвидетели обратились в полицию, но через несколько минут им перезвонили, сообщив, что на место выезжать никто не планирует, а свидетелей опросят в отделении. Золотченко находится в больнице.

Это уже второе раз за год нападение на Золотченко - первое совершено в январе этого года - тогда дело закрыли из-за отсутствия подозреваемых.

17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.

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