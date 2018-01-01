В Кривом Роге объяснили исполнение 9 мая песни Захаровой о Сирии

В городском ведомстве подчеркнули, что резонанс в обществе возник безосновательно.
"Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическом содержании песен, направленном на сохранение памяти о погибших героях, которые отдали свою жизнь за свою страну, и чествовании ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, которая есть в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия", - процитировало ответ "Радио Свобода".
Народный депутат Константин Усов сообщил, что обратился к главе СБУ с требованием провести проверку инцидента.
"Требую установить должностных лиц органов местного самоуправления, которыми был разработан и согласован сценарный план данного мероприятия", – написал Усов в Facebook.
В СБУ изданию сообщили, что его запрос будет обработан в течение пяти дней.
В то же время в Криворожском городском отделе полиции заявили, что в полицию с заявлениями о песни пока никто не обращался.
Напомним, 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии. Исполнительница спела композицию "Верните память", написанную Марией Захаровой.
Позже Захарова опровергла заявления украинской общественности в пропагандистском характере песни ее собственного сочинения.
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