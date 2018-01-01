В Кривом Роге после объявления голодовки в больнице умер экс-боец АТО

Медики среди причин смерти называют употребление наркотиков, а близкие умершего отрицают.

Владимир Близнюк демобилизировался из АТО Фото: Facebook/Николай Колесник

В ночь с 7 на 8 июля в больнице Кривого Рога умер бывший боец АТО Владимир Близнюк, который, находясь в лечебном учреждении, объявлял голодовку из-за отсутствия необходимого медобслуживания и бесплатного обеспечения лекарствами.

Как сообщает Первый Криворожский, главврач больницы Игорь Криштопа заявил, что причиной смерти Близнюка была почечная недостаточность, связанная с употреблением наркотиков.

"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубится", - сказал врач журналистам.

Сообщение Близнюка о голодовке Фото: Первый Криворожский

Отметим, что родные, друзья, коллеги и побратимы Владимира Близнюка характеризуют его, как положительного человека с активной гражданской позицией и обвиняют докторов в распространении ложной информации.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник заявляет, что главврач Криштопа публично оболгал Близнюка, что является основанием для иска в суд.

"Что это за заявления главного врача, вопросы причины смерти, вопросы квалификации оказания медицинской помощи, вопросы, когда кто-то перепутал ложь со стандартами. Грустно, когда стандарты BBC перепутали со стандартами "Бла Бла Бла". Если семья примет решение подавать в суд о защите чести и достоинства, поддержка будет обязательно. Служебное расследование тоже будет обязательно", – пишет Колесник в Facebook.

Тело Близнюка направлено на экспертизу, которая выяснит истинную причину смерти активиста.

Напомним, в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым пропавшего бойца 3 отдельного полка спецназначения Вооруженных Сил Украины Дениса Кравченко, который воевал в зоне АТО на Донбассе.

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