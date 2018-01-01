В Кривом Роге "Правый сектор" разогнал подпольное собрание коммунистов: фото

В организации объяснили свои действия тем, что коммунистическая пропаганда в Украине запрещена.

Полиция выяснит намерения коммунистов Фото: 0564

В Кривом Роге активисты "Правого сектора" сорвали подпольное собрание Коммунистической партии , деятельность которой на территории Украины наказуема по закону.

Как сообщил представитель "Правого сектора" Роман Хакимов в комментарии ресурсу 0564, активистам стало известно, что коммунисты решили провести съезд в бывшем офисе криворожской компартийной организации на улице Матусевича в Металлургическом районе.

На подпольном мероприятии присутствовал областной начальник компартийцев, а также экс-руководитель организации в Кривом Роге и экс-нардеп Сергей Баландин.

Фото: 0564

Активисты вызвали на место происшествия полицию, которая в результате следствия выяснит мотив коммунистов.

Напомним, ранее СБУ в рамках криминального производства провела обыск у лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.

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