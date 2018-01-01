В Кривом Роге "Правый сектор" разогнал подпольное собрание коммунистов: фото

В организации объяснили свои действия тем, что коммунистическая пропаганда в Украине запрещена.
Как сообщил представитель "Правого сектора" Роман Хакимов в комментарии ресурсу 0564, активистам стало известно, что коммунисты решили провести съезд в бывшем офисе криворожской компартийной организации на улице Матусевича в Металлургическом районе.
На подпольном мероприятии присутствовал областной начальник компартийцев, а также экс-руководитель организации в Кривом Роге и экс-нардеп Сергей Баландин.
Активисты вызвали на место происшествия полицию, которая в результате следствия выяснит мотив коммунистов.
Напомним, ранее СБУ в рамках криминального производства провела обыск у лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко.
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