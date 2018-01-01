В Кривом Роге жестоко избили заместителя главы одной из партий

Сергей Мокряков находится в больнице, ему диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

В пятницу вечером, 16 марта, возле дома был жестоко избит известный общественный деятель, соучредитель "Силы Людей" Кривого Рога Сергей Мокряков.

"В Кривом Роге он известен острой и сокрушительной критикой действующей власти. Нападавших было минимум четверо, атаковали коварно сзади, били тяжелым предметом, а затем, повалив, ногами. Ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было. Просто грубые удары, прежде всего, по голове и рукам. После нескольких минут избиения быстро и организованно скрылись", — говорится в сообщении партии в Facebook.

Сейчас Мокряков находится в больнице. Ему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, сломан палец. Жизни, по словам врачей, по состоянию на сейчас ничего не угрожает.

Напомним, на Киевщине было совершено нападение на депутата городского совета от партии "УКРОП" Максима Винника.

Ранее в Черновцах неизвестные напали с молотками и избили главу местного подразделения ГО "Стоп коррупции" Николая Петиченко.