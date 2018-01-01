В Кропивницком нашли мертвым бойца полка спецназа ВСУ, воевавшего на Донбассе

Воина искали с 4 апреля, отметила волонтер.

В Кропивницком в реке нашли мертвым Дениса Кравченко, сообщила волонтер facebook.com/oksana.chervonaya

В воскресенье, 15 апреля, в Кропивницком в реке Ингул нашли мертвым пропавшего бойца 3 отдельного полка спецназначения Вооруженных Сил Украины Дениса Кравченко, который воевал в зоне АТО на Донбассе.

На теле погибшего не было признаков насильственной смерти, написала волонтер Оксана Червоная на своей странице в Facebook.

"С 4 апреля Дениса Кравченко… искали. Побратимы, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет", — отметила активистка.

Ранее сообщалось, что в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный волонтер Виктор Погодин, который помогал на Донбассе воинам, находившимся на передовых позициях. СМИ писали, что в конце марта он попал в больницу с желудочным кровотечением.