В Кропивницком нашли мертвым бойца полка спецназа ВСУ, воевавшего на Донбассе

Воина искали с 4 апреля, отметила волонтер.
На теле погибшего не было признаков насильственной смерти, написала волонтер Оксана Червоная на своей странице в Facebook.
"С 4 апреля Дениса Кравченко… искали. Побратимы, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет", — отметила активистка.
Ранее сообщалось, что в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный волонтер Виктор Погодин, который помогал на Донбассе воинам, находившимся на передовых позициях. СМИ писали, что в конце марта он попал в больницу с желудочным кровотечением.