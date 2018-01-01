Ранее крупная водная артерия полуострова становится похожей на болото.

Крупнейшая река Симферополя под названием Салгир из года в год все сильнее пересыхает и внешне уже напоминает поросшее зеленью и заваленное мусором болото.

"В тени деревьев около Салгира, поблизости Гагаринского парка, любит отдыхать местная молодежь. Следы пикников и небольших уличных вечеринок отчетливо видны за несколько десятков метров от набережной. Периодически здесь устраивают субботники, но мусор быстро накапливается вновь", - цитируют очевидца событий Крым.Реалии.

Местные жители рассказывают, что пророссийские власти Крыма обещали сделать капитальную реконструкцию Салгира и окружающей территории, но ограничились только очисткой бетонного русла бульдозерами и экскаваторами в 2015 году, а также санитарной обрезкой и вырубкой деревьев на набережной в 2018-м. Однако это не спасло реку от истощения и пересыхания.

В 2018 году местные власти обещали выделить средства и сделать возле Салгира зону отдыха с велодорожками, туалетами, кафе, пешеходной зоной и камерами наружного видеонаблюдения. Но строительные работы так и не были начаты, а русло реки тем временем окончательно пересыхает.

Напомним, посевы на полях населенного пункта Правда Первомайского района Крыма гибнут из-за небывалой засухи. В регионе отсутствует возможность полива после перекрытия Северо-Крымского канала в результате аннексии украинского полуострова Россией.

Позже в Крыму заявили, что полное отсутствие осадков может стать причиной подачи воды по часам во всех регионах аннексированного Россией полуострова.

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