В Крыму Россия начала испытывать новые подводные беспилотники

Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52.

Робототехнический комплекс «Клавесин-2» bmpd.livejournal.com

аннексированном Россией Крыму начались испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2".

Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение, передают "Известия".

По данным главкомата ВМФ России, подводный робототехнический комплекс 2Р52 (также известный как "Клавесин-2") проходит испытания на военно-морском полигоне в Феодосии. В испытаниях участвует специальное опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту РФ.

"Клавесин-2Р" — второе поколение семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее и массивнее своего предшественника — "Клавесина-1", который по виду и габаритам напоминает торпеду.

Внешне АНПА 2Р52 выглядит как миниатюрная подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса аппарата — около 4 т. Глубина погружения — до 6000 м. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность. Также "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.

Для доставки АНПА 2Р52 к месту проведения работ будут использоваться специальные атомные подводные лодки.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия — до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному роботу новые задания.

Напомним, ранее постпред президента в Крыму Борис Бабин заявил о том, что украинские боевые дельфины погибли в Крыму, отказавшись выполнять приказы оккупантов.

Читайте наши новости в Facebook