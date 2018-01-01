В Крыму суд дал мужчине два года тюрьмы за комментарий в соцсети

Пост в соцсети российская спецслужба расценила как экстремистский призыв.

Игоря Мовенко приговорили к двум годам заключения crimeahrg.org

В аннексированном Россией Крыму суд приговорил 40-летнего жителя Севастополя Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети.

Пост в "ВКонтакте" российская спецслужба расценила как экстремистский призыв, пишет "Интерфакс".

"Приговор — два года лишения свободы — вынесен по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет). Оглашали на слух, копию приговора не вручили, вероятнее всего, речь идет о колонии-поселении", — сказала адвокат севастопольца Оксана Железняк.

Защита считает приговор "неоправданно жестким" и намерена подать апелляцию. "Даже государственный обвинитель просил условный срок, но суд решил лишить его свободы", — отметила адвокат.

Дело на Мовенко завел в 2017 году следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю. Поводом стал комментарий в группе "Крым — это Украина", датированный 2016 годом.

"Мой подзащитный не отрицал, что комментарий мог быть оставлен им, но в шуточной форме, однако заявил, что не помнит обстоятельства оставления этого комментария", — заявила Железняк. Она добавила, что защита ставила лингвистическую экспертизу спецслужбы под сомнение, считала ее проведенной некачественно. "Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда", — сообщила адвокат.

Напомним, в 2016 году Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме украинскую символику. Дело за избиение украинца тогда не открыли.

Вместо этого в Гагаринском районном суде Севастополь 22 сентября состоялось судебное заседание, на котором Мовенко оштрафовали на 2 тысячи рублей "за распространение нацистской символики".

Крымчанин пытался заставить сотрудников полиции возбудить дело по факту его избиения. Он писал официальные письма в "Следственный комитет", "прокуратуру" и "полицию" Севастополя. Однако дело так и не возбудили.

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