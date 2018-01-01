В Крыму украинского "диверсанта" приговорили к 8 годам тюрьмы

Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом – малолетняя дочь Геннадия Лимешко.

Геннадия Лимешко приговорили к 8 годам тюрьмы ru.krymr.com

аннексированном Россией Крыму городской суд Судака признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России". Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года, сообщает "Крым. Реалии".

Напомним, в августе 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".

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