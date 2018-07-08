В лесу под Днепром нашли мешки с сотнями миллионов гривен. Видео

Груз принадлежит Нацбанку Украины.

В лесу на Криворожском шоссе неподалеку от Днепра нашли десятки мешков, набитых украинскими гривнями разного номинала - 20, 50, 100 и 200 грн.

Как сообщает "Информатор", речь идет о десятках и даже сотнях миллионов гривен. При этом все купюры были пропущены через шредер.

На мешках имеются бирки с подписью, что груз принадлежит Нацбанку Украины. "Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам "брошены на произвол", - отмечает издание.

Напомним, С 1 июля в Украине при расчетах за товары и услуги в случае отсутствия мелких монет общую сумму чека при наличных расчетах будут округлять.

Округление будет производиться только в случае отсутствия мелких монет при расчете наличными, - если монеты будут, то покупатель и продавец смогут и в дальнейшем ими рассчитываться:

• если сумма заканчивается числом от 1 до 4 копеек, то округление производится в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

• если сумма заканчивается числом от 5 до 9 копеек, то она округляется в сторону увеличения до ближайшей отметки в 0 копеек.

Ранее "Главред" писал, что с 1 июля для украинцев вступил целый ряд важных финансовых изменений. Так, в течение 2018 года, согласно госбюджету, прожиточный минимум с 1 июля составит 1777 грн (прибавит 77 грн по сравнению с показателем на 1 января). Также С 1 июля начали получать больше и украинские пенсионеры, которые раньше получали минимальную пенсию.

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