В "ЛНР" пообещали Савченко защиту от Порошенко

Петр Порошенко боится конкуренции со стороны Надежды Савченко, заявили в "ЛНР".

Надежде Савченко предложили политическое убежище УНИАН

Задержанная в Киеве народный депутат Надежда Савченко может получить политическое убежище в самопровозглашенной "ЛНР", заявил полпред псевдореспублики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он подчеркнул, что Луганск не вербовал Савченко, сообщает российское издание mk.ru.

"Если бы у нас были планы по убийству Порошенко и остальных украинских лидеров при помощи наших сторонников в Киеве, мы никогда об этом не заявили публично. Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту на Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями", — заявил Дейнего.

Также полпред "ЛНР" на переговорах в Минске считает, что Порошенко, боясь конкуренции со стороны Савченко, хочет дискредитировать ее и отстранить от политики.

"Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, поэтому хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике. Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", — добавил Дейнего.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и дала разрешение на ее задержание, а также арест.

До принятия такого решения в парламенте генпрокурор Юрий Луценко показал видео, подтверждающее, что политик и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с захваченной части Донбасса и обсуждали планы госпереворота.