В "ЛНР" шахтеры взбунтовались против "призыва на военные сборы" - СМИ

Соответствующая информация оказалась в распоряжении украинских журналистов.

шахтеры в "ЛНР" rt.com

Сотрудники шахт , расположенных на временно оккупированной боевиками "ЛНР" территории Луганской области, взбунтовавшись, отказались прибыть на сборные пункты для прохождения т.н. "учебных военных сборов".

Такую информацию опубликовал портал "Остров",со ссылкой на сообщение, размещенное в блоге сторонника сепаратистов, проживающего в Луганске, Николая Вулича.

"Мои друзья из Красного Партизана (населенный пункт в рамках декоммунизации переименован украинскими властями в Вознесеновку – ред.) рассказали, что там шахтеры не выдержали произвола властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомы забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, выразив недовольство действиями власти. Воевать никто не захотел", – написал он.

По словам Вулича, "власти ЛНР мобилизацию обернули в красивую бумагу с надписью "сборы резервистов"".

При этом он также написал о том, что на данный момент боевики "ЛНР" испытывают серьезные потери.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" зреют голодные бунты шахтеров и газетчиков.