В "ЛНР" шахтеры взбунтовались против "призыва на военные сборы" - СМИ

Соответствующая информация оказалась в распоряжении украинских журналистов.
Такую информацию опубликовал портал "Остров",со ссылкой на сообщение, размещенное в блоге сторонника сепаратистов, проживающего в Луганске, Николая Вулича.
"Мои друзья из Красного Партизана (населенный пункт в рамках декоммунизации переименован украинскими властями в Вознесеновку – ред.) рассказали, что там шахтеры не выдержали произвола властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомы забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, выразив недовольство действиями власти. Воевать никто не захотел", – написал он.
По словам Вулича, "власти ЛНР мобилизацию обернули в красивую бумагу с надписью "сборы резервистов"".
При этом он также написал о том, что на данный момент боевики "ЛНР" испытывают серьезные потери.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" зреют голодные бунты шахтеров и газетчиков.